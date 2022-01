மாவட்ட செய்திகள்

பெண் டாக்டரிடம் வசூலித்து பாதிக்கப்பட்டவரிடம் ஒப்படைக்க உத்தரவு + "||" + Collector orders the government to collect the fee from the female doctor and hand it over to the victim

பெண் டாக்டரிடம் வசூலித்து பாதிக்கப்பட்டவரிடம் ஒப்படைக்க உத்தரவு