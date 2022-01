மாவட்ட செய்திகள்

சபரிமலை செல்லும் அய்யப்ப பக்தர்களுக்கு வழிகாட்டி வரைபடம் + "||" + Going to Sabarimala Guide map for Ayyappa devotees

சபரிமலை செல்லும் அய்யப்ப பக்தர்களுக்கு வழிகாட்டி வரைபடம்