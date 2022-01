மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை ஈசான்ய மைதானத்தில் உள்ள குப்பைகளை 6 மாதங்களுக்குள் அகற்ற வேண்டும். தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய மாநில கண்காணிப்பு குழு தலைவர் உத்தரவு + "||" + Garbage should be removed within 6 months

