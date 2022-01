மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் நிதி உதவி பெறாமல் விடுபட்டிருந்தால் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + If not, you can apply online

கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் நிதி உதவி பெறாமல் விடுபட்டிருந்தால் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்