மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கொரோனா 3-வது அலை தொடங்கியதாக இப்போதே கூற முடியாது - மந்திரி அஸ்வத் நாராயண் பேட்டி + "||" + It cannot be said right now that the Corona 3rd wave has begun

கர்நாடகத்தில் கொரோனா 3-வது அலை தொடங்கியதாக இப்போதே கூற முடியாது - மந்திரி அஸ்வத் நாராயண் பேட்டி