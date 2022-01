மாவட்ட செய்திகள்

சிறுவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தொடங்கியது + "||" + Work began on vaccinating children against the corona vaccine

