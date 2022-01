திருவொற்றியூர் பகுதியில் மழைநீரில் மூழ்கி நெற்பயிர் சேதம்

மாவட்ட செய்திகள்

திருவொற்றியூர் பகுதியில் மழைநீரில் மூழ்கி நெற்பயிர் சேதம் + "||" + Damage to paddy by submergence in rainwater

திருவொற்றியூர் பகுதியில் மழைநீரில் மூழ்கி நெற்பயிர் சேதம்