மாவட்ட செய்திகள்

பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் உயிரிழந்த 4 பேர் குடும்பத்திற்கு ரூ.3 லட்சம் நிதியுதவி + "||" + Firecracker factory casualties Rs 3 lakh financial assistance for a family of 4 people

பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் உயிரிழந்த 4 பேர் குடும்பத்திற்கு ரூ.3 லட்சம் நிதியுதவி