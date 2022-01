மாவட்ட செய்திகள்

ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான அய்யனார் சிலை கண்டெடுப்பு + "||" + Discovery of the ancient idol of Ayyanar

ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான அய்யனார் சிலை கண்டெடுப்பு