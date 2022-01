மாவட்ட செய்திகள்

நான்குவழிச்சாலை திட்டத்தை கைவிட அனுமதிக்க மாட்டோம் + "||" + We will not allow the four-lane project to be abandoned

நான்குவழிச்சாலை திட்டத்தை கைவிட அனுமதிக்க மாட்டோம்