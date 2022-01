மாவட்ட செய்திகள்

மேகதாதுவில் அணை கட்டும் விவகாரம்: கர்நாடக எம்.பி.க்கள், மந்திரிகள் தமிழகத்திற்கு ஆதரவாக உள்ளனர் - சித்தராமையா பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு + "||" + Karnataka MPs and ministers are in favor of Tamil Nadu

மேகதாதுவில் அணை கட்டும் விவகாரம்: கர்நாடக எம்.பி.க்கள், மந்திரிகள் தமிழகத்திற்கு ஆதரவாக உள்ளனர் - சித்தராமையா பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு