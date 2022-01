மாவட்ட செய்திகள்

புதிய படகுகள் கட்ட 50 சதவீத மானியம் வழங்கும் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்: சென்னை கலெக்டர் + "||" + You can apply for a 50 per cent subsidy scheme to build new boats: Chennai Collector

புதிய படகுகள் கட்ட 50 சதவீத மானியம் வழங்கும் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்: சென்னை கலெக்டர்