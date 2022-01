மாவட்ட செய்திகள்

எருமப்பட்டி அருகே தேர்வுக்கு பயந்து விஷம் குடித்த மாணவி சாவு + "||" + Death of a student who drank poison for fear of exams near Erumappatti

எருமப்பட்டி அருகே தேர்வுக்கு பயந்து விஷம் குடித்த மாணவி சாவு