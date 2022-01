மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் கொரோனா பாதிப்பு புதிய உச்சம்; ஒரே நாளில் 2,053 பேருக்கு தொற்று உறுதி + "||" + New peak of vulnerability in Bangalore

பெங்களூருவில் கொரோனா பாதிப்பு புதிய உச்சம்; ஒரே நாளில் 2,053 பேருக்கு தொற்று உறுதி