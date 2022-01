மாவட்ட செய்திகள்

சாலையில் கொட்டிய மணல் சறுக்கி தொழிலாளி சாவு2 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Death of a worker who slipped on the sand poured on the road

சாலையில் கொட்டிய மணல் சறுக்கி தொழிலாளி சாவு2 பேர் மீது வழக்கு