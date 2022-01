மாவட்ட செய்திகள்

அவலாஞ்சியில் மைனஸ் 1 டிகிரி வெப்பநிலை பதிவு + "||" + A temperature of minus 1 degree was recorded in Avalanche

