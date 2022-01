மாவட்ட செய்திகள்

கறம்பக்குடி பகுதியில்மண்பானைகள் தயாரிக்கும் பணியில் தொழிலாளர்கள் மும்முரம்விற்பனை களைகட்டியது + "||" + In the process of making pottery Workers are busy

