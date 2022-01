மாவட்ட செய்திகள்

தனியாக வசித்து வந்த கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி பேராசிரியர் மர்மசாவு + "||" + Marmasavu, a professor at the College of Veterinary Medicine, who lived alone

தனியாக வசித்து வந்த கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி பேராசிரியர் மர்மசாவு