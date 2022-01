மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி மாவட்டத்தில், 4 இடங்களில் கொரோனா சிகிச்சை மையங்கள் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரம்- கலெக்டர் திவ்யதர்சினி நேரில் ஆய்வு + "||" + Intensity of work to set up corona treatment centers at 4 places in Dharmapuri district

தர்மபுரி மாவட்டத்தில், 4 இடங்களில் கொரோனா சிகிச்சை மையங்கள் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரம்- கலெக்டர் திவ்யதர்சினி நேரில் ஆய்வு