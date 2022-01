மாவட்ட செய்திகள்

பனப்பாக்கம் அருகே உயிருடன் இருக்கும் மூதாட்டி இறந்ததாக கூறி உதவித்தொகை நிறுத்தம் + "||" + Stopping the subsidy claiming that the living grandmother is dead

பனப்பாக்கம் அருகே உயிருடன் இருக்கும் மூதாட்டி இறந்ததாக கூறி உதவித்தொகை நிறுத்தம்