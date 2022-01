மாவட்ட செய்திகள்

வழிபாட்டு தலங்களில் தரிசனத்துக்கு தடை பழனிக்கு வந்த வெளியூர் பக்தர்கள் ஏமாற்றம் அடிவாரத்தில் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தி வழிபாடு + "||" + Prohibition of darshan in places of worship devotees who came to Palani were disappointed Worship by paying obeisance at the foot

வழிபாட்டு தலங்களில் தரிசனத்துக்கு தடை பழனிக்கு வந்த வெளியூர் பக்தர்கள் ஏமாற்றம் அடிவாரத்தில் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தி வழிபாடு