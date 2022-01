மாவட்ட செய்திகள்

2 தவணை தடுப்பூசி செலுத்தியவர்கள் மட்டுமே ெகாடைக்கானலில் படகு சவாரி செய்ய அனுமதி + "||" + Only those who have been vaccinated in 2 installments Permission to take a boat ride on Kodaikanal

