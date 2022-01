மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில்கொரோனா விதிமுறைகளை பின்பற்றாத வணிக நிறுவனங்கள் பொதுமக்களுக்கு அபராதம் கலெக்டர் ஸ்ரீதர் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு + "||" + In Kallakurichi district Businesses that do not follow Corona rules are fined by the public Collector Sreedhar instructed the officers

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில்கொரோனா விதிமுறைகளை பின்பற்றாத வணிக நிறுவனங்கள் பொதுமக்களுக்கு அபராதம் கலெக்டர் ஸ்ரீதர் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு