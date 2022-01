ஊரடங்கால் வழிபாட்டுக்கு தடை விதிப்பு பூட்டிய கோவில்களின் முன்பு சாமி கும்பிட்ட மக்கள்

மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் வழிபாட்டுக்கு தடை விதிப்பு பூட்டிய கோவில்களின் முன்பு சாமி கும்பிட்ட மக்கள் + "||" + Prohibition of cult worship Sami bowed people in front of locked temples

ஊரடங்கால் வழிபாட்டுக்கு தடை விதிப்பு பூட்டிய கோவில்களின் முன்பு சாமி கும்பிட்ட மக்கள்