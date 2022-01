மாவட்ட செய்திகள்

பக்தர்கள் தரிசனத்துக்கு தடையால் கோவில்கள் வெறிச்சோடின + "||" + The temples were deserted as the devotees were barred from darshan

பக்தர்கள் தரிசனத்துக்கு தடையால் கோவில்கள் வெறிச்சோடின