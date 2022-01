மாவட்ட செய்திகள்

மகனுக்கு திருமணம் நடக்க பூஜை செய்வதாக கூறி மூதாட்டியிடம் நூதன முறையில் நகை மோசடி + "||" + Jewelry fraud in a modern way by claiming to be performing pooja for son to get married

மகனுக்கு திருமணம் நடக்க பூஜை செய்வதாக கூறி மூதாட்டியிடம் நூதன முறையில் நகை மோசடி