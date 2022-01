மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பால் மேலும் 2 தெருக்கள் அடைப்பு + "||" + 2 more streets blocked due to increase in corona spread

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பால் மேலும் 2 தெருக்கள் அடைப்பு