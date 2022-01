மாவட்ட செய்திகள்

குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ள நெல்லை விரைவில் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் + "||" + The stockpiled paddy should be procured soon

குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ள நெல்லை விரைவில் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும்