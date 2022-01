மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா விதிமுறைகளை பின்பற்றி பாதயாத்திரை திட்டமிட்டபடி நடத்தப்படும் - சித்தராமையா, டி.கே.சிவக்குமார் கூட்டாக பேட்டி + "||" + The walk will be conducted as planned

கொரோனா விதிமுறைகளை பின்பற்றி பாதயாத்திரை திட்டமிட்டபடி நடத்தப்படும் - சித்தராமையா, டி.கே.சிவக்குமார் கூட்டாக பேட்டி