மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டு வங்கிக்காக காங்கிரஸ் பாதயாத்திரை நடத்துகிறது - மந்திரி கோவிந்த் கார்ஜோள் குற்றச்சாட்டு + "||" + Congress is marching for the vote bank

ஓட்டு வங்கிக்காக காங்கிரஸ் பாதயாத்திரை நடத்துகிறது - மந்திரி கோவிந்த் கார்ஜோள் குற்றச்சாட்டு