மாவட்ட செய்திகள்

பழனிக்கு பாதயாத்திரை சென்றபோது பரிதாபம் பக்தர்கள் கூட்டத்துக்குள் சரக்கு வேன் புகுந்து வாலிபர் பலி பெண் உள்பட 2 பேர் படுகாயம் + "||" + It was a pity when the footpath went to Palani A freight van plunged into a crowd of devotees and killed a youth Two people including a woman were injured

பழனிக்கு பாதயாத்திரை சென்றபோது பரிதாபம் பக்தர்கள் கூட்டத்துக்குள் சரக்கு வேன் புகுந்து வாலிபர் பலி பெண் உள்பட 2 பேர் படுகாயம்