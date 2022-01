மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் ரூ.73.32 லட்சத்தில் பழங்குடியினர் பூங்கா + "||" + Tribal park at a cost of Rs 73.32 lakh under the Smart City project

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் ரூ.73.32 லட்சத்தில் பழங்குடியினர் பூங்கா