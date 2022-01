மாவட்ட செய்திகள்

பூஸ்டர் டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தொடக்கம் + "||" + Booster dose is given by the corona vaccine Start of work

பூஸ்டர் டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தொடக்கம்