மாவட்ட செய்திகள்

பொதுஇடங்களுக்கு செல்பவர்கள் 2 முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் + "||" + Those who go to public places 2 Wear a mask

பொதுஇடங்களுக்கு செல்பவர்கள் 2 முகக்கவசம் அணிய வேண்டும்