மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்துக்கோட்டையில் தனியார் ஆஸ்பத்திரியில் குழந்தை இறந்த வழக்கில் நர்சுகள் 3 பேர் கைது + "||" + Three nurses have been arrested in connection with the death of a child at a private hospital in Uthukottai

ஊத்துக்கோட்டையில் தனியார் ஆஸ்பத்திரியில் குழந்தை இறந்த வழக்கில் நர்சுகள் 3 பேர் கைது