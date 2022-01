மாவட்ட செய்திகள்

ஓமலூர் அருகே, ரூ.1 கோடி கேட்டுசாயப்பட்டறை உரிமையாளரை கடத்திய கும்பல் சிக்கியது எப்படி?போலீஸ் விசாரணையில் பரபரப்பு தகவல் + "||" + How did the kidnapping gang get caught

ஓமலூர் அருகே, ரூ.1 கோடி கேட்டுசாயப்பட்டறை உரிமையாளரை கடத்திய கும்பல் சிக்கியது எப்படி?போலீஸ் விசாரணையில் பரபரப்பு தகவல்