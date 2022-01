மாவட்ட செய்திகள்

குன்றத்தூர் மற்றும் மாங்காடு நகராட்சிகளின் வார்டு வாரியான புகைப்படத்துடன் கூடிய வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு + "||" + Voter list with ward wise photo of Kunrathur and Mankadu municipalities

