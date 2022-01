மாவட்ட செய்திகள்

தடுப்பூசி போடாதாவர்களுக்கே 75 சதவீதம் பாதிப்பு + "||" + About 75 percent of those affected are not vaccinated

தடுப்பூசி போடாதாவர்களுக்கே 75 சதவீதம் பாதிப்பு