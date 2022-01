மாவட்ட செய்திகள்

நாளை மறுநாள் முதல் 18-ந்தேதி வரை பழனி முருகன் கோவிலில் பக்தர்கள் சாமி தரிசனத்துக்கு தடைகலெக்டர் விசாகன் தகவல் + "||" + Tomorrow is the next day until the 18th Devotees banned from performing Sami darshan at Palani Murugan Temple Collector Visakhan Info

