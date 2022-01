மாவட்ட செய்திகள்

சிவகங்கை மருத்துவ கல்லூரி ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு நிமிடத்திற்கு 1000 லிட்டர் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி செய்யும் வசதி தொடங்கியது + "||" + The facility started producing 1000 liters of oxygen per minute

