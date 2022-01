மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் பள்ளி-கல்லூரிகளை மூடுவது குறித்து ஓரிரு நாளில் முடிவு + "||" + schools and colleges will shut in karnataka

பெங்களூருவில் பள்ளி-கல்லூரிகளை மூடுவது குறித்து ஓரிரு நாளில் முடிவு