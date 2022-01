மாவட்ட செய்திகள்

லாரிகளை சிறைபிடித்து பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + Public protest by capturing trucks as stones fall on the road

லாரிகளை சிறைபிடித்து பொதுமக்கள் போராட்டம்