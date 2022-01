மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டலுக்கு சாப்பிட வந்தவரிடம் தகராறு செய்த பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட போலீஸ்காரர் கைது + "||" + The policeman arrested the workplace that was disposed to the cafeteria

ஓட்டலுக்கு சாப்பிட வந்தவரிடம் தகராறு செய்த பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட போலீஸ்காரர் கைது