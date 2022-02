மாவட்ட செய்திகள்

சங்கராபுரம் பேரூராட்சி தலைவர் பதவியை கைப்பற்றப்போகும் முதல் பெண் தலைவர் யார் + "||" + Who is the first woman leader to take over the post of Sankarapuram mayor

சங்கராபுரம் பேரூராட்சி தலைவர் பதவியை கைப்பற்றப்போகும் முதல் பெண் தலைவர் யார்