மாவட்ட செய்திகள்

அடைக்கல அன்னை கையில் இருந்த ஜெபமாலை உள்பட 9 பவுன் நகைகள் திருட்டு + "||" + Theft of 9 pound jewelery including rosary in the hand of the asylum mother

அடைக்கல அன்னை கையில் இருந்த ஜெபமாலை உள்பட 9 பவுன் நகைகள் திருட்டு