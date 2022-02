மாவட்ட செய்திகள்

நதிகள் இணைப்புக்கு ஆர்வம் காட்டும் நிலையில் மேகதாது திட்டத்திற்கு நிர்மலா சீதாராமன் ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் - சித்தராமையா வலியுறுத்தல் + "||" + Nirmala Sitharaman has to approve the Megha Dadu project

நதிகள் இணைப்புக்கு ஆர்வம் காட்டும் நிலையில் மேகதாது திட்டத்திற்கு நிர்மலா சீதாராமன் ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் - சித்தராமையா வலியுறுத்தல்