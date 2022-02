மாவட்ட செய்திகள்

அரகண்டநல்லூர் பேரூராட்சி 7 வது வார்டில்அ தி மு க வேட்பாளர் திடீரென மனுவை வாபஸ் பெற்றார்தி மு க வேட்பாளர் போட்டியின்றி தேர்வு + "||" + 7th Ward Arakandanalur Municipality The AIADMK candidate abruptly withdrew the petition The front runner is chosen without contest

