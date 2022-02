மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் நகராட்சி மக்களின் நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றப்போகும் பெண் தலைவர் யார்? + "||" + Who is the female leader who will fulfill the expectations of the people

விழுப்புரம் நகராட்சி மக்களின் நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றப்போகும் பெண் தலைவர் யார்?