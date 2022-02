மாவட்ட செய்திகள்

நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் திமுக நடத்துவது கண்துடைப்பு நாடகம் என்று கோவையில் பாஜனதா மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறினார் + "||" + The conduct of DMK in the matter of NEET examination is a sham play

