மாவட்ட செய்திகள்

கமுதி பேரூராட்சியில் 11 வார்டுகளில் கவுன்சிலர்கள் போட்டியின்றி தேர்வு + "||" + Councilors elected without contest in 11 wards of Kamuti municipality

கமுதி பேரூராட்சியில் 11 வார்டுகளில் கவுன்சிலர்கள் போட்டியின்றி தேர்வு